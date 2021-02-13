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Под рухнувшей крышей автосервиса Людинова нашли погибшего. Возможно есть еще один

Сергей ПЕТРОВ , фото прокуратуры Калужской области
Опубликовано: 13.02.2021 12:58 5 1931
Под рухнувшей крышей автосервиса Людинова нашли погибшего. Возможно есть еще один

Как мы уже писали, сегодня, 13 февраля в автосервисе Людинова под тяжестью снега рухнула крыша.

Еще два часа назад было непонятно, есть ли под завалами пострадавшие. 

- Это произошло утром. По пострадавшим пока выясняем, - сказала по этому поводу нашему корреспонденту пресс-секретарь калужской областной прокуратуры Искрина Басулина. 

По информации, которую распространило ГУ МЧС по Калужской области там могли находиться два человека, но до конца об этом было неизвестно до настоящего момента. Экстренные службы однаружили тело. Мужчина погиб.

О судьбе второго пока ничего неизвестно. Работы продолжаются.

Наши коллеги из калужской "Комсомолки" публикуют видео с места событий: В Людинове рухнула крыша автосервиса. Найден погибший. Видео.

UPD

К делу подключился следственный комитет. Как сообщают следователи, в здании автосервиса в момент обрушения находился 60-летний местный житель, которому и принадлежат помещения, а также его сын. Первый и погиб, поиски сына продолжаются.

Сергей ПЕТРОВ , фото прокуратуры Калужской области
Опубликовано: 13.02.2021 12:58 5 1931
Тэги: происшествия чп
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