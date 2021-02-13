Опубликованы фото мощного обрушения крыши под тяжестью снега в Людиново

В субботу, 13 февраля, в Людиново снежная стихия стала причиной серьезного ЧП. В местном автосервисе обрушилась крыша.

Сооружение не выдержало тяжести снега и рухнуло. Как сообщает прокуратура Калужской области, в данный момент людиновский городской прокурор координирует действия экстренных служб, которые занимаются аварийно-спасательными работами.

Пресс-секретарь прокуратуры Калужской области Искрина БАСУЛИНА, которая сейчас присутствует на месте, на наш вопрос о пострадавших ответила следующее:

- Это произошло не так давно – утром. По пострадавшим пока выясняем.

В данный момент спасатели разгребают завалы пытаясь понять, есть ли под ними люди, или обошлось.