Калужский психолог рассказал о любви, ревности и знакомствах через интернет

В ближайшее воскресенье, 14 февраля, многие в Калуге будут праздновать День Святого Валентина. С калужским психологом Михаилом ОБУХОВЫМ мы поговорили об отношениях между мужчинами и женщинами.

Формируется образ

- Михаил, как с точки зрения психологии мы выбираем себе партнера? Существует ли любовь с первого взгляда?

- У каждого из нас есть фильтр, через который мы «просеиваем» людей. Начинает он формироваться примерно с 5 лет. Потом происходит подростковая история – гормональная перестройка. И добавляются социальные, семейные стереотипы. Формируется образ, который, зачастую, не имеет отношения к реальности, наделяется иллюзорными чертами. Человек подходит по каким-то внешним признакам - поведенческим, интонационным. И срабатывает звоночек: «Пожалуй, мне это близко». Бывает, что образ совпадает полностью, что и называется любовью с первого взгляда.

- Говорят, что женщины выбирают партнёра, похожего на отца, а мужчины, похожего на мать.

- Это расхожий стереотип. Правильней говорить, что значимые фигуры – чаще всего родительские - и влияют на этот фильтр. Но сказать, что они его полностью определяют, нельзя. Более того, бывает перевертыш. Ищут не те же самые черты, а противоположные. Все завит от того, привлекала человека значимая родительская фигура или отталкивала. Этот выбор мы осуществляем бессознательно. Сигнал и ответ на него.

- Насколько важна внешность?

- Невротику всегда много всего нужно, как правило, фетишизм: тип внешности, размеры одежды, параметры фигуры. Нормальный человека так делать не будет. Потому что любая внешность, во-первых, меняется, во-вторых, «приедается». Ещё невротический вариант: «мне нужна женщина, чтобы меня слушала, поддерживала, помогала». Это какая- то добровольная инвалидизация себя. Норма это: «я выбирая женщину, смотрю, кто это с точки зрения хозяйства и материнства. Потому что мне нужно реализовывать свою природу в семье, детях, и этот человек мне будет в этом помогать». Ум и сердце вместе соединяются. Человек смотрит не на сиюминутные вещи, а на перспективу.

- Модный сейчас психолог Михаил Лабковский говорит, что любовь - это переживание эмоций, которые человек получил в детстве. Если его любили, хвалили, поддерживали, то он будет искать такого же партнера, а если плохо обращались, будут нравиться именно такие люди, потому что они дадут эти детские эмоции.

- Любая школа по-своему все трактует. Специалисты, воспитывающиеся на психоанализе, будут так говорить. Это такой примитивный, биологизаторский подход к человеку. Но человек состоит не только из тела и простых реакций, в которые был когда-то погружен, он все-таки отличается от животных. Любовь гораздо сложней.

Не совпадает с реальностью

- Можно ли влюбить в себя любого человека?

- Расположить - да, проманипулировать, влюбить нельзя. Что-то можно сделать, но ограниченно. Я стою на убеждении, что любовь возникает не сразу. Она не может появиться, как только ты увидел человека. Она формируется в долгих отношениях, в браке после того, как рождаются дети. До этого - это страсть, влюбленность, интерес, желание, влечение, но не любовь. Лучше апостола Павла про любовь никто не скажет, помните: «Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит…» И тогда понятно, что никто по любви не женится и замуж не выходит, потому что любовь приходит позже. Люди путают поверхностные эмоции и глубинные чувства.

- Некоторые на эмоциях женятся через месяц после знакомства.

- Частенько так и бывает. Только потом оказывается, что это зря. Потому что маска уходит, и становится понятно, что картинка, которая в нас нарисовалась, не совпадает с реальностью и что-то с этим надо делать.

Раньше совсем другой механизм работал. Например, в войну молодой человек случайно на перроне встретил симпатичную девушку, они обменялись адресами, разъехались в разные стороны. После войны встретились поженились и жили долго и счастливо. Потому что женитьбу воспринимали, не как страсть и влечение, а более приземленно, обыденно. Понятия «отношения» не было. Это уродливое, кривое понятие, которое появилось не так давно. Люди не думали: «вот кончится война, поживем так, узнаем друг друга получше, будем строить отношения». Глупость несусветная! К браку относились, исходя из того, что такова природа человека. Большинству из нас одному быть плохо, и, заключая брак, рожая детей и воспитывая их, мы реализуем свою природу. А сейчас мотивация поменялась. Теперь она такая: «у меня в душе пустота. Я вечно неудовлетворенный человек, которому весь окружающий мир велел потреблять, в том числе потреблять и других людей». А потребности, как мы знаем, не насыщаемы, хочется все больше и больше. Один человек нужен другому для удовлетворения потребностей и закрытия дыры в душе. Соответственно, и второй вырос на тех же дрожжах. И вот два невротика встречаются, продолжая делать себя несчастным и еще другого человека несчастным.

- Иногда люди живут вместе, потому что, как они говорят «так удобно».

- Тут все зависит от контекста. На самом деле брак - это и есть форма удобства. Ничего плохого нет в том, чтобы выбирать удобного человека в психоэмоциональном, бытовом смысле, в отношении к детям и воспитании их. Человеческая психика изначально устроена правильно. Зачем выбирать себе человека неудобного? Невротик действует по-другому. Он не может без острых ощущений. Ему, чтобы нормально жить, чтобы скучно не было, надо это развлекалово. Со времен «Дома-2» отношения воспринимаются как вид досуга, убийство времени. Взять мужчину. Если у него на первом месте в жизни стоят отношения, то у меня к нему много вопросов. Потому что у мужчины на первом месте должно быть дело. У женщины тоже отношения должны быть вплетены в контекст дальнейшего. Ну, есть отношения, ну, удовольствие получаю. А дальше что? Чаще всего это не имеет развития, не переходит в семью, детей. Потому что женщина бессознательно считает, что надо потреблять, получать удовольствие, разнообразно проводить досуг. Дети во всем этом оказываются конкурентами. И она даже может себе не признаваться в таком подходе, но природа это чувствует, и до детей дело не доходит, даже если формально они этого хотят.

Боятся жизни

- Сейчас очень многие знакомятся через интернет, при этом в реальности они не встречаются годами, но считают, что у них отношения.

- Да, это отношения. Это дурацкое слово подразумевает много разных явлений. Вопрос: что дальше? Если в дальнейшем это никуда не приводит, то это просто отношения.

- Может, человеку и не надо, чтобы это куда-то приводило. Меньше проблем. Легче переписываться, чем жить вместе.

- Конечно! В интернете не надо напрягаться, включать все модальности – не нужно человека видеть, ощущать запах, тактильно контактировать. Люди стали все больше бояться реальной жизни, реального контакта. Есть такой термин – расчеловечивание. Человека разбирают на кусочки, из всего остается только маленькая прослойка – его установки и убеждения, то, чем мы обмениваемся в интернете. Мы не видим собеседника, не чувствуем, не знаем его более глубинных моментов, они никогда при таком поверхностном общении не проявятся. И тем более, ценностная сфера его никак не затрагивается. Это не весь человек. Это кусочек человека. И тот, кто идёт в интернет, должен прекрасно понимать, что он там весь не показывается, и собеседник весь не показывается. Там искажений реальности больше. Можно в любом образе предстать, превращаться в любого и формировать под себя любых собеседников.

- Я знаю много пар, которые познакомились через интернет, поженились и уже долго живут вместе.

- В знакомствах через интернет для реального общения нет ничего плохого. У многих сейчас недостаток времени, плюс изоляция, поэтому если у человека хорошо сформированы критерии поиска, то могут быть успешные знакомства, и уйма барков заключается. Просто надо четко понимать, какие подводные камни могут возникнуть. Если человек знает, как отличить нормального от ненормального, все может быть.

- Еще одно модное направление - быстрые свидания. Мне кажется, что многие люди приходят туда не знакомится, а с другой целью.

- Разумеется, это вид развлечения, как свингерские клубы, БДСМ. Много разного в мире существует...

- Могут ли отношения строиться только интиме?

- Это вопрос про то, что человек в этом случае воспринимается не весь. Какая разница - на интиме, на спорте или «мы вдвоем читаем Кафку, все остальное нам не интересно». Это однобокая жизнь. И динамика здесь может быть разная. Предел возможностей разный, но он всегда есть. Все однобокое - это мина замедленного действия, перекос в личности. А любой перекос неизбежно приведет к разрушению конструкции.

Негативная эмоция

- Многие считают, что ревность – это одно из проявлений любви. Ревнует, значит, любит.

- Ревность - не врожденное чувство. Это сложная эмоция и, естественно, она негативная. Сейчас многие мои коллеги скажут, что я не прав. Но смысл в том, что ревность - это следствие эгоизма, незрелости эмоциональной, личностной, духовной, когда человек зациклен на своей драгоценной персоне, нарциссичен. Это следствие недоделанности психики.

Нормальный зрелый человек не ревнует, потому что не считает другого свой собственностью.

- Но ситуация, когда твой избранник поглядывает на других, неприятна.

- Неприятно, ощущение дискомфорта – это нормально. А если говорить о скандалах, тотальном контроле, неадекватном поведении – это патология. Там много поведенческих, эмоциональных, ментальных вопросов, есть и понятие «бред ревности», психиатры лучше про это расскажут. Мы говорим про системный дефект в личности. Вот взять, к примеру печаль. Если происходит что-то драматичное, нехорошее, печалиться нормально. Но если в человеке есть системная склонность грустить, тогда это уже патология.

- Может нормальный, спокойный человек вдруг стать патологическим ревнивцем?

- Нет, чудес не бывает. Это так не работает. Невозможно скрыть дефект. Как и невозможно целостной психике быть дефектной. Это взаимоисключающие вещи. Ревность - нарушение личностных границ, а это всегда дефект. Один из главных пороков – не чувствование ни своих границ, ни чужих.

- Почему люди продолжают находиться в таких отношениях, ничего не меняя?

- Некоторое терпят ради быта, детей. А бывает, что и нравится, самоутверждаются так. Мотивов очень много, человек очень изобретателен в обосновании своей жизни. Психика любит изгаляться по-разному. Но может что-то произойти, и человек поменяется, для этого и нужны психологи, религия.

- Ревность часто говорит о зависимости от другого человека, когда надо, чтобы партнер был постоянно рядом.

- Это - болезненная привязанность, расстройство влечений. Неправильно выстроенная система приоритетов в жизни. Когда человек привязывается к чему-то конкретному, делает из этого фетиш. Это нарушение иерархии психики, неправильно сложенная психика, которая сложилась, как попало. Если человеку важны эмоции, он ими живет и попадает в эту группу риску. Нужны эмоции, и он ищет, где их взять. Происходит зацикливание на определенной проблеме, и оно патологическое, естественно. Человек становиться в лучшем случае невротичным. Тут уже погранично. Внимание человека неправильно распределено, неправильно направлено. Он находится больше в себе любимом, а не в деле, в других людях. По сути, игнорирует свою природу. И пока он ее игнорирует, будет происходить что-то нехорошее. Люди, которые более сбалансированные в жизни, не ставят во главу угла эмоции, спокойно к ним относятся - ну есть и есть, нет и нет. Тогда они более автономны, независимы, здоровы. Они прекрасно понимают, что жизнь состоит не из эмоций, новых впечатлений и суеты.

Работа над личностью

- Может ли любовь длится вечно?

- В норме так и есть. Если человек говорит: «Я тебя разлюбил», значит, и не любил.

- А есть люди, которые не умеют любить?

- А как же! Шизофреники, психопаты. Это грубый дефект. Они любить не умеют.

- Можно ли одновременно любить нескольких человек?

- Любовь она же не личностная. Если любить, так все человечество. Основа любви – это любовь к жизни, людям, ко всему живому. В узкосоциальном смысле любви к конкретному человеку есть двоякая вещь. Теоретически психика может допустить некое расщепление. Но надо понимать, что это - расщепление. И если человек говорит, что любит не одного человека, это его персональная проблема, ну или не проблема, кто, как умеет жить. Здесь уже насколько человеческая психика может с этим справляться.

- Любовь в разном возрасте разная?

- Естественно. Как человек зреет, так и чувство зреет.

- Как сохранить это чувство?

- Работать над своей личностью, стремлением к целостности, гармоничности. Если человек ставит перед собой задачу, стать более красивым личностно, тогда все в нем углубляется, становится упорядоченным, структурированным, в том числе любовь и все остальные чувства – ответственности, привязанности. Тогда приятно со стороны наблюдать за людьми, что все у них идет плавно и хорошо.