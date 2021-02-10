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Стали известны подробности о четырех новых жертвах коронавируса в Калужской области
Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили еще четыре смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии на 10 февраля достигло 235.
В региональном оператвином штабе сообщили подробности. Скончались два жителя Калуги 62 и 59 лет, 53-летний житель Козельского района и 83-летний пациент из Ферзиковского района.
Выявлено также 143 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 27 484.
Выздоровели еще 156 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 25 222 калужанина.
На лечении остаются 2027 человек.
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