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В Калужской области подтверждены две новые смерти от коронавируса за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще две смерти от коронавируса. Общее количество жертв эпидемии достигло 228, сообщили KP40 в субботу, 6 февраля, в федеральном оперативном штабе.
Выявлено также 153 новых случая заражения коронавирусом. Общее количество заболевших выросло до 26 893.
Выздоровели еще 164 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 24 618 калужан.
На лечении остаются 2047 человек.
По всей России за сутки выявлены 16 627 случаев коронавируса. За весь период - 3 951 233. Выписаны – 3 436 326. За последние сутки умерли 497 человек, за все время – 76 229.
Тем временем
В Калужской областной больнице закрыли один корпус для больных коронавирусом. Стали известны причины. Подробности.
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