В Калуге полиция задержала участников акции протеста на площади Победы

Полицейские взяли протестующих в кольцо.

В воскресенье, 31 января, на площади Победы в Калуге прошла вторая протестная акция сторонников политика Алексея Навального. На прошлых выходных, напомним, они собирались в сквере Ленина.

В этот раз протестующих было в разы меньше – около 100 человек. Некоторые из них пришли с плакатами.

Полицейские взяли в кольцо участников митинга. После этого сотрудники МВД группой из трех человек заходили внутрь кольца и по одному выхватывали самых активных участников. Примерно к 12:30 несанкционированное мероприятие завершилось.

Трое сотрудников полиции заходили внутрь кольца и задерживали самых активных.

По предварительным данным, задержано около 10-20 калужан. Официальная информация от УМВД по Калужской области пока не поступала.

Напомним, после акции 23 января в Калуге осудили на 10-11 суток административного ареста 11 человек.

UPD. По данным проекта «ОВД-Инфо», 31 января в Калуге задержаны 16 человек.