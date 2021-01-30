В Калуге осужденные за протестную акцию в поддержку Навального освободятся 2-3 февраля

В Калуге по итогам несанкционированной протестной акции в поддержку Алексея Навального на 10-11 суток по административной статье номер 20.2.2 осудили 11 человек. Все они находятся в спецприемнике, сообщил в пятницу, 29 января, уполномоченный по правам человека в Калужской области Юрий ЗЕЛЬНИКОВ.

- Насколько обоснованы такие решения – решит апелляционная инстанция, - написал он на своей странице в Facebook. - Совсем молодые ребята: от 18 и до чуть старше двадцати лет. Из них несколько студентов. Помимо двух-трех очевидно идейных карбонариев, остальные - типичные домашние дети. Общался с ними более часа, ответил на многочисленные вопросы. Ясно, что они юридически не подкованы. Никто из них понятия не имеет, где в Калуге есть места для массовых мероприятий, не требующих уведомления властей (гайд-парки). Лишь у одного из них на суде был адвокат. Основное внимание уделил юридической стороне вопроса: как подать уведомление, что делать, если его отклонили, ответственность за повторное участие в несогласованном мероприятии, перспективы уголовного преследования и клейма уголовника на всю оставшуюся жизнь.

Выйти на свободу осужденные по административной статье должны 2-3 февраля.

Ранее, напомним, Следственный комитет сообщал о возбуждении уголовного дела по факту избиения полицейского на акции 23 января в Калуге.

А калужская полиция предупредила о незаконности массовых акций 31 января.