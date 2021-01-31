Количество задержанных на протестной акции в Калуге выросло до 29

Как мы уже рассказывали, в воскресенье, 31 января, на площади Победы в Калуге прошла вторая протестная акция сторонников политика Алексея Навального. Она получилась менее массовой, чем неделю назад в сквере Ленина, однако количество задержанных наоборот выросло.

По обновленным данным проекта «ОВД-Инфо», в Калуге задержаны 29 человек. Официальная информация от УМВД по Калужской области и Росгвардии пока не поступала.

На несанционированную акцию в Калуге 31 января вышло около 100 человек. Полицейские взяли в кольцо участников митинга. После этого сотрудники группой из трех человек заходили внутрь кольца и по одному выхватывали самых активных участников. Примерно к 12:30 мероприятие завершилось.

Напомним, после акции 23 января в Калуге осудили на 10-11 суток административного ареста 11 человек.

По всей России 31 января на протестных акциях задержано около 4500 человек.