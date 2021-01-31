150 новых случаев коронавируса подтверждены в Калужской области за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 150 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за время пандемии выросло до 25 985, сообщили KP40 в воскресенье, 31 января, в федеральном оперативном штабе.
Выздоровели еще 102 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 23 745 калужан.
Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 218 человек.
На лечении остаются 2022 человека.
По всей России за сутки выявлены 18 359 случаев коронавируса. За весь период - 3 850 439. Выписаны – 3 300 004. За последние сутки умерли 485 человек, за все время – 73 182.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 31 января 2021 года.
UPD. В 24 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 403 (+4 к предыдущему дню),
- Обнинск – 175 (+2),
- Боровский район – 122 (+2),
- Кировский район – 110 (+2),
- Козельский район – 98 (-1),
- Малоярославецкий район – 92 (-3),
- Жуковский район – 90 (+3),
- Людиновский район – 86 (+2),
- Дзержинский район – 80 (+2),
- Ферзиковский район – 77 (+2),
- Сухиничский район – 73 (+2),
- Бабынинский район – 68 (+2),
- Тарусский район – 60 (+1),
- Думиничский район – 58 (+2),
- Перемышльский район – 54 (+2),
- Юхновский район – 49 (+2),
- Жиздринский район – 44 (+1),
- Медынский район – 40 (+2),
- Спас-Деменский район – 37 (+1),
- Мещовский район – 36 (+2),
- Мосальский район - 35 (+3),
- Износковский район – 32 (+3),
- Хвастовичский район – 29 (+3),
- Ульяновский район – 27 (+3),
- Куйбышевский район – 25 (+2),
- Барятинский район – 22 (+2).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 31 января 2021 года.
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