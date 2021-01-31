150 новых случаев коронавируса подтверждены в Калужской области за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили еще 150 новых случаев заражения коронавирусом. Общее количество заболевших за время пандемии выросло до 25 985, сообщили KP40 в воскресенье, 31 января, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели еще 102 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 23 745 калужан.

Новых смертей не было. В списке умерших по-прежнему 218 человек.

На лечении остаются 2022 человека.

По всей России за сутки выявлены 18 359 случаев коронавируса. За весь период - 3 850 439. Выписаны – 3 300 004. За последние сутки умерли 485 человек, за все время – 73 182.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 31 января 2021 года.

UPD. В 24 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в двух - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 403 (+4 к предыдущему дню),

Обнинск – 175 (+2),

Боровский район – 122 (+2),

Кировский район – 110 (+2),

Козельский район – 98 (-1),

Малоярославецкий район – 92 (-3),

Жуковский район – 90 (+3),

Людиновский район – 86 (+2),

Дзержинский район – 80 (+2),

Ферзиковский район – 77 (+2),

Сухиничский район – 73 (+2),

Бабынинский район – 68 (+2),

Тарусский район – 60 (+1),

Думиничский район – 58 (+2),

Перемышльский район – 54 (+2),

Юхновский район – 49 (+2),

Жиздринский район – 44 (+1),

Медынский район – 40 (+2),

Спас-Деменский район – 37 (+1),

Мещовский район – 36 (+2),

Мосальский район - 35 (+3),

Износковский район – 32 (+3),

Хвастовичский район – 29 (+3),

Ульяновский район – 27 (+3),

Куйбышевский район – 25 (+2),

Барятинский район – 22 (+2).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 31 января 2021 года.

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