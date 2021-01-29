В Калужской области 156 человек заразились коронавирусом за сутки
В Калужской области за последние сутки подтвердили 156 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 25 680, сообщили в пятницу, 29 января, в федеральном оперативном штабе.
Выздоровели еще 148 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 23 492 калужанина.
Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв за весь период пандемии по-прежнему 214 калужан.
На лечении остаются 1974 человека.
По всей России за сутки выявлены 19 238 случаев коронавируса. За весь период - 3 813 048. Выписаны – 3 255 462. За последние сутки умерли 534 человека, за все время – 72 185.
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 29 января 2021 года.
UPD. В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 417 (+19 к предыдущему дню),
- Обнинск – 168 (+3),
- Боровский район – 115 (+7),
- Козельский район – 107 (+5),
- Кировский район – 97 (-2),
- Малоярославецкий район – 93 (-2),
- Жуковский район – 89 (-2),
- Людиновский район – 86 (-2),
- Дзержинский район – 81 (+2),
- Ферзиковский район – 79 (+3),
- Сухиничский район – 76 (+6),
- Бабынинский район – 68 (+4),
- Тарусский район – 62 (+2),
- Думиничский район – 55 (-2),
- Перемышльский район – 50 (-1),
- Юхновский район – 44 (-4),
- Жиздринский район – 40 (-2),
- Медынский район – 35 (-3),
- Спас-Деменский район – 33 (-3),
- Мосальский район - 31 (-3),
- Мещовский район – 30 (-2),
- Износковский район – 27 (-3),
- Хвастовичский район – 25 (-3),
- Ульяновский район – 23 (-4),
- Барятинский район – 22 (-3),
- Куйбышевский район – 21 (-2).
Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 29 января 2021 года.
Тем временем
Калужанам начали переносить записи на вакцинацию от коронавируса. Подробности.
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