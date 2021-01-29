В Калужской области 156 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области за последние сутки подтвердили 156 новых случаев заболевания коронавирусом. Общее число зараженных достигло 25 680, сообщили в пятницу, 29 января, в федеральном оперативном штабе.

Выздоровели еще 148 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 23 492 калужанина.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв за весь период пандемии по-прежнему 214 калужан.

На лечении остаются 1974 человека.

По всей России за сутки выявлены 19 238 случаев коронавируса. За весь период - 3 813 048. Выписаны – 3 255 462. За последние сутки умерли 534 человека, за все время – 72 185.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 29 января 2021 года.

UPD. В девяти районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 417 (+19 к предыдущему дню),

Обнинск – 168 (+3),

Боровский район – 115 (+7),

Козельский район – 107 (+5),

Кировский район – 97 (-2),

Малоярославецкий район – 93 (-2),

Жуковский район – 89 (-2),

Людиновский район – 86 (-2),

Дзержинский район – 81 (+2),

Ферзиковский район – 79 (+3),

Сухиничский район – 76 (+6),

Бабынинский район – 68 (+4),

Тарусский район – 62 (+2),

Думиничский район – 55 (-2),

Перемышльский район – 50 (-1),

Юхновский район – 44 (-4),

Жиздринский район – 40 (-2),

Медынский район – 35 (-3),

Спас-Деменский район – 33 (-3),

Мосальский район - 31 (-3),

Мещовский район – 30 (-2),

Износковский район – 27 (-3),

Хвастовичский район – 25 (-3),

Ульяновский район – 23 (-4),

Барятинский район – 22 (-3),

Куйбышевский район – 21 (-2).

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 29 января 2021 года.

Тем временем

Калужанам начали переносить записи на вакцинацию от коронавируса. Подробности.

Все новости по коронавирусу в Калуге и области собраны здесь. Информация постоянно дополняется.