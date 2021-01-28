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В Калужской области привились от коронавируса 9886 человек

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 28.01.2021 10:27 2 117
В Калужской области привились от коронавируса 9886 человек

По данным на 27 января в Калужской области прививку первым компонентом вакцины «Спутник V» от коронавируса сделали 9886 человек. Такие данные назвали на заседании городской думы Калуги.

Второй компонент вакцины, который вводится через три недели после первого, уже успели получить 678 калужан.

Как отмечают медики, все дозы вакцины распределены по медицинским учреждениям. Всего в наш регион их поставили 13 232. Новая партия вакцины ожидается в Калужской области в первую неделю февраля.

Накануне, напомним, жители Калуги жаловались, что им переносят на более поздние даты записи на вакцинацию от коронавируса. Якобы это связано с тем, что на всех вакцины не хватает. В Минздраве при этом заявляли о большом количестве желающих сделать прививку.

Дмитрий Ивьев , Фото: Минздрав РФ.
Опубликовано: 28.01.2021 10:27 2 117
Тэги: коронавирус общество вакцинация статистика здравоохранение
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