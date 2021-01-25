В Калуге за неделю родились Таяна, Мирра, Аглая, Венера и Добрыня

За неделю, с 19 по 23 января, в Калуге родились 83 младенца. Из них 47 девочек и 36 мальчиков, сообщили в городском управлении ЗАГС.

Среди новорожденных была одна двойня.

Минимальный вес ребенка составил 700 граммов, максимальный – 4380 граммов.

Самой молодой маме исполнилось 19 лет, самой взрослой – 41. Самому молодому папе – 19, самому старшему – 53.

Среди редких имен за неделю в ЗАГСе отметили следующие: Таяна, Мирра, Аглая, Венера и Добрыня.

За этот же период, с 19 по 23 января, в Калуге заключили брак 39 пар. Самым молодым жениху и невесте – 22 и 21 год. Самым старшим – 55 и 56.

Самые популярные детские имена в Калуге за прошлый месяц мы публиковали здесь.