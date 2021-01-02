Калужский ЗАГС назвал самые популярные детские имена в декабре

За декабрь 2020 года в Калуге родились 417 младенцев. Среди них 179 девочек и 238 мальчиков, сообщили в городском управлении ЗАГС.

Самыми популярными именами для новорожденных в декабре стали Анна, Мария, София, Артем, Иван и Михаил.

Самый маленький новорожденный весил 550 граммов, самый большой – 4912 граммов.

Самой молодой маме было 18 лет, самой старшей – 44 года. Самому молодому папе исполнилось 19 лет, самому старшему – 55.

В декабре в Калуге отпраздновали 148 свадеб. Самым молодым жениху и невесте исполнилось 19 и 18 лет, самым опытным – 65 и 62.