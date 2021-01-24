В Калужской области три человека умерли от коронавируса за сутки
В Калужской области в воскресенье, 24 января, подтвердили 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 24 283, сообщили в региональном оперативном штабе.
За последние сутки выздоровели 160 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 22 807 калужан.
Новых умерших - трое. Скончались двое жителей Калуги 1925 и 1946 годов рождения, а также житель Ульяновского района 1932 года рождения. Всего региональный оперштаб сообщает о 208 смертях. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав ранее признался в ошибке и заявлял, что ее исправят.
На лечении остаются, по региональным данным, 1896 человек.
В 9 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 385 (+7 к предыдущему дню),
- Обнинск – 151 (-8),
- Боровский район – 112 (-4),
- Козельский район – 96 (-3),
- Кировский район – 111 (+2),
- Малоярославецкий район – 92 (-3),
- Жуковский район – 89 (-3),
- Людиновский район – 84 (-3),
- Дзержинский район – 78 (-2),
- Ферзиковский район – 75 (-2),
- Сухиничский район – 70 (+1),
- Бабынинский район – 63 (-3),
- Тарусский район – 55 (-3),
- Думиничский район – 52 (-2),
- Перемышльский район – 47 (-2),
- Юхновский район – 42 (-3),
- Жиздринский район – 40 (-3),
- Медынский район – 38 (-1),
- Спас-Деменский район – 36 (-1),
- Мосальский район - 29 (+3),
- Мещовский район – 33 (-3),
- Износковский район – 27 (+2),
- Хвастовичский район – 25 (+3),
- Ульяновский район – 23 (+3),
- Барятинский район – 20 (+3),
- Куйбышевский район – 18 (+3).
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