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В Калужской области три человека умерли от коронавируса за сутки

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.01.2021 18:00 1 979
В Калужской области три человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области в воскресенье, 24 января, подтвердили 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 24 283, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 160 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 22 807 калужан.

Новых умерших - трое. Скончались двое жителей Калуги 1925 и 1946 годов рождения, а также житель Ульяновского района 1932 года рождения. Всего региональный оперштаб сообщает о 208 смертях. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав ранее признался в ошибке и заявлял, что ее исправят.

На лечении остаются, по региональным данным, 1896 человек.

В 9 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

  • Калуга – 385 (+7 к предыдущему дню),
  • Обнинск – 151 (-8),
  • Боровский район – 112 (-4),
  • Козельский район – 96 (-3),
  • Кировский район – 111 (+2),
  • Малоярославецкий район – 92 (-3),
  • Жуковский район – 89 (-3),
  • Людиновский район – 84 (-3),
  • Дзержинский район – 78 (-2),
  • Ферзиковский район – 75 (-2),
  • Сухиничский район – 70 (+1),
  • Бабынинский район – 63 (-3),
  • Тарусский район – 55 (-3),
  • Думиничский район – 52 (-2),
  • Перемышльский район – 47 (-2),
  • Юхновский район – 42 (-3),
  • Жиздринский район – 40 (-3),
  • Медынский район – 38 (-1),
  • Спас-Деменский район – 36 (-1),
  • Мосальский район - 29 (+3),
  • Мещовский район – 33 (-3),
  • Износковский район – 27 (+2),
  • Хвастовичский район – 25 (+3),
  • Ульяновский район – 23 (+3),
  • Барятинский район – 20 (+3),
  • Куйбышевский район – 18 (+3). 

    Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 20 января 2021 года.
Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 24.01.2021 18:00 1 979
Тэги: статистика коронавирус
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