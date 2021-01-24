В Калужской области три человека умерли от коронавируса за сутки

В Калужской области в воскресенье, 24 января, подтвердили 158 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 24 283, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 160 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 22 807 калужан.

Новых умерших - трое. Скончались двое жителей Калуги 1925 и 1946 годов рождения, а также житель Ульяновского района 1932 года рождения. Всего региональный оперштаб сообщает о 208 смертях. При этом в федеральной статистике у Калужской области по-прежнему значатся 209 жертв ковида, хотя областной Минздрав ранее признался в ошибке и заявлял, что ее исправят.

На лечении остаются, по региональным данным, 1896 человек.

В 9 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 17 - снизилось. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня: