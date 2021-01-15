В четырех районах Калужской области за сутки умерли пациенты с коронавирусом

Как мы уже рассказывали, в Калужской области за последние сутки подтвердили четыре новые смерти от коронавируса. в региональном оперативном штабе уточнили в пятницу, 15 января, что скончались 62-летний житель Козельского района, 71-летний пациент из Думиничского района, 74-летний больной из Перемышльского района и 83-летний житель Малоярославецкого района.

Всего в списке умерших от ковида в нашем регионе уже 198 человек.

Также за сутки подтверждены 153 новых случая заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 23 479.

За последние сутки выздоровели 155 жителей нашего региона. Всего с болезнью справились 21 422 калужанина.

На лечении остаются 1859 человек.

Официальные данные по коронавирусу в Калужской области на 15 января 2021 года.

UPD. В 11 районах Калужской области количество пациентов с коронавирусом выросло, в 14 - снизилось, в одном - осталось прежним. Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

Калуга – 344 (+11 к предыдущему дню),

Обнинск – 157 (-3),

Боровский район – 118 (-2),

Кировский район – 115 (+3),

Козельский район – 111 (+3),

Малоярославецкий район – 109 (+4),

Жуковский район – 95 (-2),

Людиновский район – 90 (0),

Дзержинский район – 81 (-6),

Ферзиковский район – 74 (+2),

Сухиничский район – 70 (+2),

Бабынинский район – 63 (+1),

Тарусский район – 56 (-1),

Думиничский район – 54 (+2),

Перемышльский район – 48 (+2),

Юхновский район – 44 (+4),

Жиздринский район – 37 (+2),

Медынский район – 30 (-3),

Спас-Деменский район – 26 (-2),

Мещовский район – 25 (-2),

Мосальский район - 24 (-2),

Износковский район – 22 (-3),

Хвастовичский район – 20 (-3),

Ульяновский район – 17 (-5),

Барятинский район – 15 (-5),

Куйбышевский район – 14 (-3).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 15 января 2021 года.

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