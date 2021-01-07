В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 7 января
В Калужской области в четверг, 7 января, подтвердили 161 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 22 218 человек.
За последние сутки выздоровели 103 пациента. Всего с болезнью справились уже 20 461 житель региона.
В списке умерших 186 калужан. За последние сутки новых смертей не зафиксировано.
Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:
- Калуга – 278 (+8 к предыдущим суткам),
- Обнинск – 153 (+7),
- Кировский район – 109 (+6),
- Боровский район – 107 (+6),
- Козельский район – 94 (+6),
- Малоярославецкий район – 87 (+1),
- Людиновский район – 85 (+4),
- Жуковский район– 80 (+6),
- Дзержинский район – 72 (+4),
- Ферзиковский район – 53 (+2),
- Сухиничский район – 51 (+1),
- Бабынинский район – 49 (+4),
- Тарусский район– 38 (-2),
- Думиничский район – 37 (-1),
- Жиздринский район – 31 (-3),
- Юхновский район – 28 (+2),
- Мещовский район – 27 (-1),
- Перемышльский район – 26 (-1),
- Спас-Деменский район – 25 (+1),
- Износковский район – 23 (0),
- Медынский район – 23 (+1),
- Хвастовичский район – 22 (+2),
- Мосальский район – 21 (+2),
- Ульяновский район – 20 (+1),
- Куйбышевский район – 17 (+1),
- Барятинский район – 15 (+1).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 января 2021 года.
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