В каких районах Калужской области нашли новых заболевших коронавирусом 7 января

В Калужской области в четверг, 7 января, подтвердили 161 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 22 218 человек.

За последние сутки выздоровели 103 пациента. Всего с болезнью справились уже 20 461 житель региона.

В списке умерших 186 калужан. За последние сутки новых смертей не зафиксировано.

Ситуация по больным с коронавирусом по районам на сегодня:

- Калуга – 278 (+8 к предыдущим суткам),

- Обнинск – 153 (+7),

- Кировский район – 109 (+6),

- Боровский район – 107 (+6),

- Козельский район – 94 (+6),

- Малоярославецкий район – 87 (+1),

- Людиновский район – 85 (+4),

- Жуковский район– 80 (+6),

- Дзержинский район – 72 (+4),

- Ферзиковский район – 53 (+2),

- Сухиничский район – 51 (+1),

- Бабынинский район – 49 (+4),

- Тарусский район– 38 (-2),

- Думиничский район – 37 (-1),

- Жиздринский район – 31 (-3),

- Юхновский район – 28 (+2),

- Мещовский район – 27 (-1),

- Перемышльский район – 26 (-1),

- Спас-Деменский район – 25 (+1),

- Износковский район – 23 (0),

- Медынский район – 23 (+1),

- Хвастовичский район – 22 (+2),

- Мосальский район – 21 (+2),

- Ульяновский район – 20 (+1),

- Куйбышевский район – 17 (+1),

- Барятинский район – 15 (+1).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 января 2021 года.