В Калужской области 161 человек заразились коронавирусом за сутки

В Калужской области в четверг, 7 января, подтвердили 161 новый случай заражения коронавирусной инфекцией. Общее число заболевших выросло до 22 218, сообщили в региональном оперативном штабе.

За последние сутки выздоровели 103 жителя нашего региона. Всего с болезнью справились 20 461 калужанин.

В списке умерших 186 человек. На лечении остается 1571 человек.

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 7 января 2021 года.