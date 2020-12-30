В Калуге открыли «Аллею спортсменов»
В сквере «Солнечный» под открытым небом сделали галерею, на стендах которой находится информация о калужских спортсменах. Экспозиция располагается в перголах.
Теперь горожане и гости нашего региона смогут узнать, кто из спортсменов прославляет Калужскую область, участвует на Олимпийских играх и выигрывает медали на международных и всероссийских соревнованиях.
Новое общественное пространство появилось во дворе новостроек микрорайона «Солнечный» на пересечении улиц Маяковского и Аллейной, рядом с Бушмановкой.
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