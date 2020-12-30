В Калуге открыли «Аллею спортсменов»

В сквере «Солнечный» под открытым небом сделали галерею, на стендах которой находится информация о калужских спортсменах. Экспозиция располагается в перголах.

Теперь горожане и гости нашего региона смогут узнать, кто из спортсменов прославляет Калужскую область, участвует на Олимпийских играх и выигрывает медали на международных и всероссийских соревнованиях.

Новое общественное пространство появилось во дворе новостроек микрорайона «Солнечный» на пересечении улиц Маяковского и Аллейной, рядом с Бушмановкой.