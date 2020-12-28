В Калужской области 699 человек привились от коронавируса

По состоянию на понедельник, 28 декабря, в Калужской области прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» сделали 699 человек. Это медики, социальные работники и учителя, сообщил на заседании областного правительства министр здравоохранения региона Алан ЦКАЕВ.

Как отметил Цкаев, в декабре, после начала вакцинации от ковида, в нашем регионе провели 3582 исследования тем, кто готовился к прививке. В итоге выяснилось, что вакцинации подлежат 1848 человек – чуть больше половины.

С начала пандемии коронавируса обследовано 360 539 человек.

На лечении сейчас находятся 1786 человек с коронавирусом и пневмонией. На инвазивной вентиляции легких – десять человек. На неинвазивной - 35. 987 пациентов - на кислородной поддержке.

В больницах свободны 604 койки – это около 25% от общего числа.

Тем временем

В Калужской области в декабре резко выросла смертность от коронавируса. Миинистерство здравоохранения прокомментировало нам ситуацию. Подробности.

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