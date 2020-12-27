Калужские «моржи» искупались перед Новым годом

В воскресенье, 27 декабря, калужские «моржи» вновь облюбовали Сероводородные озера. В преддверии Нового года к ним присоединились Дед Мороз и Снегурочка. Они поздравили калужан с наступающими праздниками и провели зарядку перед заплывом. Также за купаниями «моржей» наблюдал городской голова Дмитрий Денисов.



- Желаю вам продолжать вести спортивный образ жизни и в следующем году. Спасибо вам за то, что вы на своем примере показываете, как нужно относиться к себе и окружающей среде — к нашей прекрасной природе, - приводит слова Дмитрия Денисова пресс-служба городской управы.



Каждый из участников заплыва преодолел небольшую дистанцию и был награжден грамотой и медалью.