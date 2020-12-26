В Калужской области установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом

В Калужской области выявлено 175 новых случаев заболевания коронавирусом, сообщили KP40 в субботу, 26 декабря, в федеральном оперативном штабе. Это новый рекорд. Общее количество зараженных в регионе выросло до 20 201.

За последние сутки подтверждены еще три смерти от коронавируса. Общее количество жертв ковида достигло 161.

Выздоровели за сутки 174 калужан. За все время пандемии с вирусом справился 18 866 человек.

На лечении остается 1154 пациента с ковидом.

По всей России за сутки выявлено 29 258 случаев коронавируса. За весь период - 3 021 964. Выписано – 2 426 439. За последние сутки умерли 567 человек, за все время – 54 226.



Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 26 декабря 2020 года.

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