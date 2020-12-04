В Калужской области перевели на дистанционное обучение пять школ и 46 классов

В Калужской области полностью переведены на дистанционное обучение пять школ. Такие же меры приняты еще в 46 классах в 21 школе, сообщили в пятницу, 4 декабря, в министерстве образования и науки региона.

При этом в министерстве уверяют, что количество заболевших коронавирусом школьников остается минимальным.

- Эпидемиологическая ситуация позволяет продолжать обучение, точечно переводя на дистанционный формат отдельные классы и школы с высоким количеством заболевших, - подчеркивают в областном минобре.

Также министерство сообщило, что количество учителей с подтверждённым диагнозом COVID-19 продолжает снижаться. Сейчас коронавирусом болеет 122 учителя. Показатель заболеваемости учителей сезонными ОРВИ сохраняется в пределах 7%.

Тем временем

В Калуге резко выросло количество случаев ОРВИ. Подробности.