В Калужской области за неделю заболеваемость ОРВИ выросла на 6,9%

За последнюю неделю в Калужской области выявлено 10 239 случаев ОРВИ. Это на 6,9% больше, чем за предыдущий семидневный период, сообщает в пятницу, 4 декабря, региональное управление Роспотребнадзора. Число госпитализаций с ОРВИ за неделю выросло на 23,5%.

Повышенная активность ОРВИ сохраняется в возрастной группе 15 лет и старше, где отмечено превышение средних многолетних показателей заболеваемости на 145,8%.

- Нестабильная эпидемиологическая обстановка по заболеваемости ОРВИ отмечена в Бабынинском, Барятинском, Жиздринском, Куйбышевском, Медынском, Мещовском, Сухиничском, Тарусском, Ульяновском и Ферзиковском районах, - подчеркивают в Роспотребнадзоре.

В Калуге за неделю зарегистрировано 6480 случаев ОРВИ. Это на 11,4% больше, чем за предыдущий период. Среди людей старше 15 лет превышение средних многолетних показателей заболеваемости составляет 146,1%.

Случаи гриппа в Калужской области по-прежнему не зарегистрированы.

Тем временем

В Калужской области третий день подряд бьется рекорд по приросту заболевших коронавирусом. Подробности.