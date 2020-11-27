В Калужской области средняя зарплата выросла до 42 596 рублей

В сентябре 2020 года средняя начисленная зарплата в Калужской области составила 42 596 рублей. Это на 3,6% больше, чем в сентябре 2019 года, сообщили KP40 26 ноября в Калугастат.

При этом цены на потребительские товары и услуги за год выросли на 4%, за последний месяц – на 0,9%.

Оборот розничной торговли в январе-октябре составил 175,2 миллиарда рублей. Это на 2,6% меньше, чем в 2019-м.

- Снизились показатели производства в организациях водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (на 16,8%), обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (на 13,9%), обрабатывающих производств (на 3,3%), - отмечают в Калугастат. - Позитивная динамика сохранилась только в секторе добычи полезных ископаемых, который показал рост производства по сравнению с тем же периодом 2019 года на 3,6%.

Ранее мы рассказывали, что в Калужской области растет смертность.

Уважаемые читатели, а как изменились ваши доходы за последний год? Расскажите в комментариях!