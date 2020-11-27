$ 73.32 0.21
80.12 0.42
Главная Новости Общество

В Калужской области средняя зарплата выросла до 42 596 рублей

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.11.2020 09:20 12 1900
В Калужской области средняя зарплата выросла до 42 596 рублей

В сентябре 2020 года средняя начисленная зарплата в Калужской области составила 42 596 рублей. Это на 3,6% больше, чем в сентябре 2019 года, сообщили KP40 26 ноября в Калугастат.

При этом цены на потребительские товары и услуги за год выросли на 4%, за последний месяц – на 0,9%.

Оборот розничной торговли в январе-октябре составил 175,2 миллиарда рублей. Это на 2,6% меньше, чем в 2019-м.

- Снизились показатели производства в организациях водоснабжения, водоотведения, организации сбора и утилизации отходов, деятельности по ликвидации загрязнений (на 16,8%), обеспечения электрической энергией, газом и паром, кондиционирования воздуха (на 13,9%), обрабатывающих производств (на 3,3%), - отмечают в Калугастат. - Позитивная динамика сохранилась только в секторе добычи полезных ископаемых, который показал рост производства по сравнению с тем же периодом 2019 года на 3,6%.

Ранее мы рассказывали, что в Калужской области растет смертность.

Уважаемые читатели, а как изменились ваши доходы за последний год? Расскажите в комментариях!

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 27.11.2020 09:20 12 1900
Тэги: общество зарплата статистика
Ошибка в тексте? Выдели ее мышкой и нажми Ctrl+Enter
Лента настроения новости

Какое впечатление произвела на вас эта новость? Нажмите на кнопку ниже и передайте ей свое настроение!

 
 
 
 
Порадовала (0%)
Возмутила (0%)
Опечалила (0%)
Не зацепила (0%)
Комментарии читателей: 12 шт.
загрузка комментариев
НОВОСТИ КОМПАНИЙ
«Черных пятниц» много не бывает — Wink устраивает недельную распродажу
МегаФон предложил абонентам Калужской области новое качество голосовой связи
В главных ролях — ваши домашние любимцы: конкурс от «Ростелекома»
«Ростелеком» установил оборудование измерения температуры в Калужском областном драматическом театре
Гейминг нового уровня: «Ростелеком» и Huawei представляют роутер «Игровой» с искусственным интеллектом
Банк «Открытие» о сберегательных стратегиях
Сбер приглашает калужан принять участие в «Зеленом дне»
ПАРТНЕРСКИЕ НОВОСТИ
ОПРОС
А по какой причине вы носите маску? 
Всего проголосовало: 1965
Новости
Новости Обнинска
Новости партнеров
Прокат лыж и сноубордов в Сочи
Все о выборе стиральной машины автомат: обзор характеристик и советы экспертов
Федор Николаевич Щербаков – жизнь и призвание

© 2007-2020 год ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»

Использование материалов сайта возможно только в случае упоминания www.kp40.ru как первоисточника информации.
В случае использования материалов на других сайтах активная гиперссылка на главную страницу вида www.kp40.ru обязательна.

Реклама в изданиях ООО "Агентство "Комсомольская правда - Калуга" и на сайте

Портал Калуги и области www.kp40.ru зарегистрирован как СМИ Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 11 августа 2014 г. Регистрационный номер: Эл №ФС77-58967
Учредитель: ООО «Агентство «Комсомольская правда – Калуга»
Главный редактор: Ивкин В.П.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных.

18+

Координаты для связи:
Адрес редакции: 248000, г. Калуга, ул. Космонавта Комарова, 36. Телефон/факс: +7(4842)79-04-54
E-mail редакции: ev@kp.kaluga.ru, vi@kp.kaluga.ru   ICQ: 353-484-883
Отдел рекламы на сайте: sz@kp.kaluga.ru

В России запрещена деятельность организаций: «Национал-большевистская партия», «Свидетели Иеговы», «Армия воли народа», «Русский общенациональный союз», «Движение против нелегальной иммиграции», «Правый сектор», УНА-УНСО, УПА, «Тризуб им. Степана Бандеры», «Мизантропик дивижн», «Меджлис крымско-татарского народа», движение «Артподготовка», общероссийская политическая партия «Воля»; «Движение Талибан», «Имарат Кавказ», «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ), Джебхад-ан-Нусра, «АУМ Синрике», «Братья-мусульмане», «Аль-Каида в странах исламского Магриба».

Яндекс.Метрика Рейтинг@Mail.ru

Мы в соцсетях

               

Новости, размещенные в рубриках «Новости компаний» и "Новости партнеров" с тэгами «реклама», «городская дума», «законодательное собрание», «политика», «область», «Городской голова Калуги» публикуются на договорной, рекламно-информационной основе.

Разработка сайта - alfainform.ru