«Калужский бренд-2020»: что происходило на церемонии награждения

Как мы уже рассказывали, независимый, некоммерческий проект «Калужский бренд» медиа-холдинга «Комсомольская правда - Калуга» в нынешнем году прошел уже в четырнадцатый раз.

На протяжении 2020 года наши журналисты выходили на улицы города, посещали общественные места, проводили опрос на сайте www.kp40.ru, задавая калужанам следующие вопросы: Какие предприятия и организации вы считаете лучшими в отрасли и могли бы назвать калужскими брендами? Какие из них, по вашему мнению, могут представлять регион на российском и международном рынках?

На основе полученных данных был составлен рейтинг, который и выявил победителей в десяти номинациях. Подробнее о победителях в каждой из них читайте здесь. А пока представляем видео с церемонии награждения.