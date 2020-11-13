Бренд-2020: кого калужане назвали лучшими в этом году

Независимый, некоммерческий проект «Калужский бренд» медиа-холдинга «Комсомольская правда - Калуга» проводится уже в четырнадцатый раз.

На протяжении 2020 года наши журналисты выходили на улицы города, посещали общественные места, проводили опрос на сайте www.kp40.ru , задавая калужанам следующие вопросы: Какие предприятия и организации вы считаете лучшими в отрасли и могли бы назвать калужскими брендами? Какие из них, по вашему мнению, могут представлять регион на российском и международном рынках?

На основе полученных данных был составлен рейтинг, который и выявил победителей в десяти номинациях:

«Предприятия промышленной сферы»

«Страховые и банковские услуги»

«Пищевая и перерабатывающая промышленность»

«Предприятия строительной сферы»

«Услуги в сфере образования и культуры»

«Здоровье»

«Красота»

«Сфера услуг и торговли».

Наряду с этими, уже ставшими традиционными, в этом году появились две новые номинации. Это «Новые бренды региона» и «Услуги в сфере ЖКХ».

Для подведения итогов премии «Бренд года» банкетный зал Отеля «Амбоссадор Калуга» собрал руководителей около 50 ведущих предприятий региона. Гостей встречали стильно украшенный зал и живая музыка.

Мягкий бархатный вкрадчивый баритон саксофона придавал мероприятию приватность, утонченность и даже шик.

Почетными гостями церемонии, которые и вручали награды победителям стали:

депутат Государственной Думы Геннадий Иванович СКЛЯР

Председатель комитета по экономической политике Законодательного собрания Карп Карпович ДИДЕНКО

заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций Ирина Михайловна ФЕДОРОВА

Глава городского самоуправления Юрий Евгеньевич МОИСЕЕВ

заместитель Городского Головы Александр Альбертович СЕРЯКОВ

руководитель Агентства развития бизнеса Стефан Владимирович ПЕРЕВАЛОВ

генеральный директор агентства по развитию туризма Татьяна Евгеньевна КАЛЕДИНА.

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Торжественность церемонии поддерживали профессиональный ведущий, тщательно спланированный сценарий, продуманность сюжетной линии вечера. Музыкальные паузы в награждении заполняли яркие танцы и песни в исполнении артистов продюсерского центра Алексея Моргунова, студии эстрадной песни «Акцент».

Открыл церемонию награждения генеральный директор Агентства «Комсомольская правда» - Калуга» Павел Владимирович КОРЕНЮГИН:

- «Калужский бренд 2020» – уважаемая региональная премия, которая выделяет лучшие компании Калуги и Калужской области. Эти предприятия достойно представляют Калужскую область на российском и мировом рынках. Победителям нашей премии доверяют участники проводимых нами опросов. Успехи лауреатов «Калужский бренд – 2020» по достоинству оценивают в Правительстве региона. Мы живем в век перемен и трансформации. Когда современные медиа – стали площадкой для диалога современного гражданского общества, на которой люди могут высказывать свои мысли, обозначать и решать проблемы, общаться. Премия «Калужский бренд» - это площадка для диалога бизнеса с настоящими и потенциальными потребителями товаров и услуг. «Калужский бренд» стал уже доброй традицией: за 14 лет нам удалось выстроить эффективную систему обратной связи между аудиторией и компаниями, работающими на рынке. И каждый год в ноябре мы подводим ИТОГИ этого диалога и награждаем лучшие компании в своих сферах! Хочу выразить слова благодарности всем присутствующим и пожелать дальнейшего развития на благо Калужского региона!

После этой вступительной речи на сцену вручать награды в номинации «Предприятия промышленной сферы» вышел депутат Государственной Думы Геннадий Иванович СКЛЯР.

В этой номинации калужане назвали брендами региона следующие предприятия города: «35-й Механический завод», «Калужский приборостроительный завод «Тайфун», Калужский завод «Ремпутьмаш», завод «Автоэлектроника», «Калугапутьмаш».

Перед вручением премии победителям во вступительной речи Геннадий Скляр повеселил присутствующих историей, как они с экс-губернатором региона Валерием Сударенковым ездили в Финляндию, бренды Калужской области продвигать и через таможню в качестве презента руководителям страныпровезли 40 бутылок одного из самых известных брендов региона - водку нашего завода.

ООО «Научно-производственное предприятие «35-й Механический завод».

«Калужский приборостроительный завод «Тайфун»

Калужский завод «Ремпутьмаш».

АО «Калугапутьмаш».

Завод «Автоэлектроника».

В номинациях «Предприятия строительной сферы» и «Услуги в сфере ЖКХ» знак победителям вручал депутат Законодательного Собрания Калужской области, председатель комитета по экономической политике Карп Карпович Диденко.

Он особо отметил что строительная сфера вносит значимый вклад в бюджет региона.

Здесь калужане назвали лучшими следующие компании: Финансово-строительная корпорация «Лидер», «КАЗМИН СтройИнвест», Агентство недвижимости «Китеж», Калужский завод строительных материалов, ГП «Калугаоблводоканал»

ГП «Калугаоблводоканал»

ГК ФСК

«КАЗМИН СтройИнвест»

Агентство недвижимости «Китеж».

Калужский завод строительных материалов.



В номинации «Услуги в сфере образования и культуры» награды вручила заместитель министра внутренней политики и массовых коммуникаций Калужской области Ирина Михайловна Фёдорова.

Она особо отметила, что благодарна организаторам за то, что ей дали возможность поздравить с победой своих коллег. Ведь Ирина Михайловна сама по образованию учитель и параллельно с основной работой в министерстве преподает в одном из калужских вузов.

Калужане назвали лучшими: Калужский филиал «МГЭУ», «Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» Калужский филиал, Калужский областной драматический театр, «Калужский театр юного зрителя», Центр иностранных языков Express, «Инновационный культурный центр».

Калужский филиал «МГЭУ»

«Российский государственный аграрный университет – МСХА имени К.А. Тимирязева» Калужский филиал

Калужский ТЮЗ.

Центр иностранных языков Express, «Инновационный культурный центр»

Один из почетных гостей церемонии, глава городского самоуправления Юрий Евгеньевич Моисеев вручал премию победителям в двух номинациях: «Страховые и банковские услуги» и «Новые бренды Калужского региона». Причем, вторая номинация появилась в этом году впервые. В этом году мы опрашивали калужан на предмет кого они считают брендом среди предприятий новой экономики.

В приветственной речи Юрий Моисеев особо отметил важность таких компаний для нашего региона, а также рассказал, что ему приятно вручать награды представителям страховых и банковских организаций, так как в прошлом их коллега. Юрий Евгеньевич довольно продолжительное время работал в этой сфере.

Брендами среди банков и страховых организаций калужане назвали: «Газэнергобанк», Калужский филиал «Страховой Дом «ВСК», Операционный офис «Калужский» банка «Россия», Калужский филиал «Страховая компания «СОГАЗ-Мед», ООО «Ваш финансовый помощник». А во среди предприятий новой экономики обладателями премии стали: швейная фабрика «Мануфактуры Bosco», Компания «Ново Нордикс» Калуга, Компания «Мастер гриб».

Компания «Ново Нордикс» Калуга

Компания «Мастер гриб», их торговая марка «Шампиньоново» хорошо известна калужанам.

Один из самых известных банков Калуги «Газэнергобанк» уже не первый раз отмечается калужанами как бренд.

Операционный офис «Калужский» банка «Россия».

Калужский филиал «Страховая компания «СОГАЗ-Мед».

ООО «Ваш финансовый помощник».

Следующая номинация, пожалуй, одна из самых важных в этом году - медицинская. Награды мужественным медикам, которые отдают всех себя в борьбе с поглотившей мир заразой, вручал первый заместитель Городского Головы Калуги Александр Альбертович Серяков.

Естественно, он не мог не сказать слов благодарности всем работникам этой сферы за их самоотверженный труд. Присоединяемся к ним и мы.

Победителями в номинации «Услуги в сфере здравоохранения» вэтом году стали: Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко,

«Калужский областной клинический онкологический диспансер», «Калужская областная стоматологическая поликлиника, Калужская областная клиническая больница, «Калужская городская клиническая больница 4 имени Хлюстина А.С., Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД – Медицина» им. К.Э. Циолковского города Калуга, «Клиника «ЗДОРОВьЯ», Стоматология «Нью Смайл», «Клиника семейной медицины +», Медицинский центр «Медикпро»

Калужская областная клиническая больница скорой медицинской помощи им. К.Н. Шевченко

«Калужская городская клиническая больница 4 имени Хлюстина А.С.

«Калужская областная стоматологическая поликлиника».

Калужская областная клиническая больница.

Частное учреждение здравоохранения «Больница «РЖД – Медицина» им. К.Э. Циолковского города Калуги.

«Клиника «ЗДОРОВьЯ».

«Клиника семейной медицины +».

Медицинский центр «Медикпро».

«Калужский областной клинический кожно-венерологический диспансер».

В номинации «Пищевая и перерабатывающая промышленность» награду победителя вручал еще один почетный гость церемонии, руководитель Агентства развития бизнеса Стефан Владимирович Перевалов.

Победители в ней хорошо знакомы практически каждому калужанину, ведь едим и пьем мы каждый день, а продукция этих производителей есть на полках подавляющего большинства калужских магазинов. Итак, это: «Хлебокомбинат» г. Калуги, «Калужский Ликероводочный Завод Кристалл», Торговая марка «Калужская зорька», «Хлебокомбинат» г. Обнинск, «Агрофирма Оптина», «Зеленые линии – Калуга», Сеть магазинов «Ферма».

Торговая марка «Калужская зорька».

«Агрофирма Оптина».

«Зеленые линии – Калуга».

Сеть магазинов «Ферма».

Одна из двух последних номинаций, в которой жители региона называли бренды Калужской области, звучит очень жизнеутверждающе - «Красота спасет мир».

В этой номинации мы интересовались у калужан, кого они считают брендами в сфере красоты, спорта, туризма и развлечений. Вот кого называли чаще всего: Калужский областной клинический кожновенерологический диспансер, отделение медицинской косметологии «Имидж», фитнес-клуб «Атмосфера», студия красоты Светланы Тальяновой.

Награды за победу в низ вручала генеральный директор агентства по развитию туризма Татьяна Евгеньевна Каледина. Она же поздравила победителей в номинации «Сфера услуг и торговли». Здесь калужским брендом этого года стали: Технический Центр «Агрит», «АВЕС-Калуга», Калужский филиал ПАО «Ростелеком», «Калуга Бизнес Консалтинг ГЕО», FITSERVICE Калуга, Торговый Центр «Новый дом»

Фитнес-клуб «Атмосфера».

Студия красоты Светланы Тальяновой.

Технический Центр «Агрит».

«АВЕС-Калуга».

Калужский филиал ПАО «Ростелеком».

FITSERVICE Калуга.

ООО «Калуга-Лэнд».

Торговый Центр «Новый дом».

Отель «Амбассадор. Калуга».

Этот прекрасный вечер подарил легкость и зарядил позитивом гостей конкурса. Завершилась официальная церемония награждения победителей конкурса медиа-холдинга «Комсомольская правда» - Калуга» «Калужский бренд – 2020» розыгрышем призов от «Комсомолки» и ее партнеров.

Победители лотереи ушли с подарками, чуть более довольными и чуть более счастливыми, чем остальные обладатели премии «Калужский бренд – 2020».