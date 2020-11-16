В Калужской области осталось 22,7% свободных коек для больных коронавирусом

По данным на утро понедельника, 16 ноября, в Калужской области госпитализировано с коронавирусом 1652 пациента. Из них на инвазивной искусственной вентиляции легких (ИВЛ) находятся 10 человек, на неинвазивной ИВЛ – 32, на кислородной поддержке – 945 человек. За последние сутки в стационар поступило 29 пациентов, при этом было выписано – 33. Свободных коек в регионе - 22,7%, сообщил на совещании в правительстве, которое провел губернатор Влдислав Шапша, министр здравоохранения Калужской области Алан ЦКАЕВ.

Всего в нашем регионе на сегодня создано 2138 круглосуточных инфекционных коек для больных ковидом.

Губернатор также поинтересовался, как обстоят дела с обеспечением лекарствами в регионе.

По словам Алана Цкаева, государственная сеть аптек в ближайшее время начнёт отгружать в поликлиники лекарственные препараты, которые будут бесплатно выдаваться пациентам с новой коронавирусной инфекцией, находящимся на амбулаторном лечении, в соответствии с назначенной врачом схемой лечения.

Владислав Шапша поручил проработать механизм доставки лекарств:

- Обязательно подключайте волонтёров, и вся эта работа должна быть организована в кратчайший срок.

Напомним, за последние сутки в Калужской области выявлено 138 новых случаев коронавируса.

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