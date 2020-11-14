В Калужской области водители автобусов и такси нарушали масочный режим

В пятницу, 13 ноября, в Обнинске проверили соблюдение масочного режима водителями общественного транспорта, сообщает управление административно-технического контроля Калужской области.

Всего остановили 22 маршрутки и семь автомобилей такси. Масок не было у трех водителей автобусов и одного таксиста.

Их ждет штраф по статье 20.6.1 КоАП РФ.

- Среди пассажиров также были выявлены нарушения, - подчеркивают в управлении административно-технического контроля. - С водителями и пассажирами были проведены профилактические беседы, вручены маски.

Напомним, масочный режим в Калужской области действует до 30 ноября 2020 года. Потом его, вероятно, продлят еще на месяц – до 31 декабря. Маски нужно носить во всех общественных местах, в том числе в транспорте.

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