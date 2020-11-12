В Калуге известный питерский художник посадил Колобка на карантин

Известный художник из Санкт-Петербурга Леша Бурстон 11 ноября опубликовал фото своей новой работы, которую он выполнил на улице Баумана в Калуге.

В окне заброшенного дома №42 на перекрестке улиц Баумана и Комарова появилась старушка и Колобок, на которого надета медицинская маска.

Свою работу Бурстон назвал «Карантин».

- Продолжаем серию «Российские сказки» в честь новых ограничений, - написал автор.

Напомним, в Калужской области масочный режим действует как минимум до 30 ноября. В то же время в городе начали обсуждать введение дополнительных ограничений на Новый год. Ситуацию прокомментировали губернатор Владислав Шапша и городской голова Дмитрий Денисов.