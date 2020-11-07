Несколько улиц «Кошелева» остались без воды

В субботу, 7 ноября, в районе 10 часов утра во многих домах микрорайона «Кошелев» пропала вода. Плановых отключений не было. В «Водоканале» ответили, что в микрорайоне идут строительные работы. Вода из крана должна была перестать течь только в трех домах, но в итоге практически весь «Кошелев» оказался отключен от водоснабжения.

Жильцы микрорайона также жалуются на управляющую компанию «Стандарт», которая, по их словам, отключила все телефоны и не отвечает на звонки.

- Зла не хватает, все планы коту под хвост. Что ж такое, как выходные так что то происходит, то газ, то свет, то вода отсутствуют, - возмущаются местные жители в социальных сетях.

Сколько ждать воды жильцам микрорайона «Кошелев», неизвестно. По некоторым данным, отключение продолжится до 14.00.