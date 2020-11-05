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В Калужской области потратят 37 миллионов рублей на лекарства от коронавируса

Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.11.2020 09:39 0 907
В Калужской области потратят 37 миллионов рублей на лекарства от коронавируса

Министерство здравоохранения Калужской области получило 37,7 миллиона рублей на закупку лекарств для больных коронавирусом, которые лечатся дома.

- Денежные средства в сумме 37,7 миллиона рублей доведены до министерства здравоохранения Калужской области, - сообщил 4 ноября заместитель министра здравоохранения Илья СОВАКОВ. - Начаты конкурсные процедуры по закупке лекарственных препаратов. Заключение контракта и поставка ожидается в течение 3-4 недель. Реализовываться препараты будут через поликлинические отделения пациентам с новой коронавирусной инфекцией проходящим амбулаторное лечение.

По словам Совакова, доставляться препараты пациентам будут медицинскими работниками и волонтёрами.

Ранее, напомним, губернатор Калужской области Владислав Шапша рассказал, когда и какие лекарства от коронавируса привезут в аптеки. Сейчас многие калужане жалуются, что препаратов нет в наличии.

Тем временем

В День народного единства губернатор Калужской области лично поехал развозить врачей по пациентам. Подробности.

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Дмитрий Ивьев
Опубликовано: 05.11.2020 09:39 0 907
Тэги: коронавирус общество илья соваков здравоохранение
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