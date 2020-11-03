В Калуге четвертый раз отменили сельскохозяйственную ярмарку

В Калуге не состоится запланированная на 7 ноября сельскохозяйственная ярмарка. Во вторник городская управа сообщили об отмене мероприятия.
Ранее, напомним, не состоялись ярмарки 26 сентября, 10 и 24 октября.
Причины этого – незавершенный ремонт фасада дома на улице Чебышева, где традиционно проходит ярмарка. Другой площадки для уличной торговли в городе пока не нашли.
Тем временем
В Калуге состоялась премьера фильма по вселенной Half-Life, снятого калужанами за 7 лет. Подробности.
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