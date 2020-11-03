В Калуге состоялась премьера фильма по вселенной Half-Life, снятого калужанами за 7 лет

Премьера фильма прошла 31 октября одновременно в Калуге, Москве и Санкт-Петербурге, но только в Калуге зрители увидели фильм на большом экране кинотеатра «Центральный».

На первый показ пришли те, кто принимал участие в создании фильма. К сожалению, это были не все желающие: из-за непростой эпидемиологической обстановки в список зрителей включили только 50 человек.

Продюсер и актер фильма-приквела событий с участием Гордона Фримена Никита Становов: "За время съемок у нас поменялась величина животов и длина причесок".

Предыстория

«Седьмой час» - второй фильм, созданный командой энтузиастов – поклонников игры «Half-life». А начиналось все с короткометражной ленты «Дни Фримена. День первый», который сняли Роман Самцов и Андрей Манкевич. Работа над ним продолжалась четыре года. В 2013 году «День первый» опубликовали на YouTube. Фильм получил хорошие отзывы от поклонников игры в России и за рубежом.

После выхода «Дней Фримена» команда приступила к съемкам приквела этой истории. Думали, что дело пойдет быстрее, чем в первый раз, но работа затянулась на долгих семь лет. В 2014-м приключился очередной кризис, да и работать над фильмом кинематографисты-любители могли лишь по выходным.

Бюджет фильма – всего лишь 600 тысяч рублей, значительную часть которых собрали для съемочной группы фанаты «Half-life». Поэтому команде «Седьмого часа» - респект за то, что не слились и оправдали ожидания тех, кто в них поверил.

Многие из них за эти годы успели окончить школу, университет, жениться. Жизнь авторов тоже не стояла на месте. Как иронично отметил Становов, поменялась величина животов и длина причесок.

Скажу сразу, что тема компьютерных игр мне ни разу не близка, и с «Half-life» я не знакома. Поэтому главный вопрос, который меня волновал в связи с премьерой– будет он интересен только фанатам игры или более широкой публике тоже?

Даже у авторов «Седьмого часа» нет единого ответа. Никита Становов утверждает, что они старались сделать сценарий максимально понятным для широкой аудитории. Режиссер Роман Самцов, напротив, считает, что определенный бэкграунд зрителю нужен – без этого трудно понять, что к чему. Желательно также посмотреть первый фильм.

Я ограничилась тем, что прочитала в «Википедии» 2-3 статьи об игре и послушала одно из интервью Андрея Манкевича. Шла на премьеру без завышенных ожиданий, боялась зря потерять время на просмотр непонятно чего, «сделанного на коленке».

Сюжет

Итак, про что фильм. Есть некий инопланетный Альянс. Как я поняла, это что-то вроде Империи в «Звездных войнах». Альянс всего за 7 часов завоевал Землю и поработил человечество. Про это в фильме всего несколько минут: бойцы летят в вертолете, вдруг – черная дыра на небе, у вертолета отказывают все приборы, ну и так далее.

Порабощенное человечество пытается вести против захватчиков партизанскую войну, но обученных бойцов до обидного мало, все больше беженцы. И вот, военный лагерь где-то в Восточной Европе (точнее, в Калужской области).

Очень приятно было увидеть на экране знакомые лица, например, нашу сотрудницу Наташу – она раскладывала людям еду из большой кастрюли.

Главный герой, роль которого исполнил Никита Становов – командир лагеря майор Крамер. Он кудряв и круглолиц, как Алеша Попович с картины Васнецова. У него есть жена и мелкий сын-сорванец, за которым присматривают товарищи по оружию.

Неподалеку от лагеря находится бывший завод, куда пришельцы свозят захваченных ими людей. Что с ними происходит – неизвестно, никто оттуда не возвращался. Охраняют завод «штурмовики» в шлемах а-ля Дарт Вейдер и в черных трениках с лампасами. Отряд Крамера собирается туда на разведку.

В это время под музыку из «Дня сурка» в землянке просыпается еще один персонаж – некто Драгунов. Сразу видно, что даже в суровые времена он умеет находить в жизни маленькие радости. Он выходит на свежий воздух с кружкой кофе, в халате, тельняшке и красных труселях. Потом облачается в камуфляж и отправляется на тот же завод, что и Крамер.

В какой-то момент они встречаются. Крамер вытаскивает Драгунова из-под вражеского огня, положив при этом весь свой отряд. Ведь Драгунов – единственный человек, который сумел попасть на завод и выйти оттуда живым. Он знает какую-то важную тайну, без которой землянам пришельцев ну никак не одолеть. Что это за тайна, осталось за кадром. Как в анекдоте: «Знаешь, что такое интрига? Завтра расскажу!»

Остаток фильма эта юнгианская пара – герой-Крамер и трикстер-Драгунов – удирает от полчища «штурмовиков» Альянса на чудом уцелевшем автомобиле Драгунова. «Сейчас они почувствуют нашу любовь», - цитирует Драгунов слоган известного развлекательного телеканала, прицеливаясь в вертолет из гранатомета.

Смотреть фильм целиком:

Общее впечатление

В общем, фильм получился динамичный, с приличными для более чем скромного бюджета визуальными эффектами. Есть забавные диалоги и к месту прикрученные шутки, а вот единственная романтическая сцена, на мой взгляд, до смешного фальшива.

К сценарию у меня остались вопросы. Завязок много, развязок мало, многое непонятно. Ну, так режиссер об этом и предупреждал.

Впрочем, мир игры «Half-life» стал тесен калужским кинематографистам, да и поднадоел за семь лет. Теперь им интересно создавать собственную вселенную. Учредив ООО «Калугафильм», команда приступила к работе над фантастическим сериалом «Купол». После премьеры «Седьмого часа» зрителям представили его трейлер: что-то про альтернативную реальность советских 80-х. Ждем пилотную серию.

- Я считаю, что это шаг из любительского сектора кино в более профессиональный. Новые проекты будут выше уровнем, и уже не ограничатся выкладкой на YouTube, - говорит Роман Самцов.

И то верно. Пора, давно пора, Калуге из востребованной локации для съёмок вырасти в один из центров российского кинематографа. Людям, которые взяли на себя эту непростую миссию, хочу пожелать вдохновения и попутного ветра в виде щедрых спонсорских пожертвований.

Да пребудет с вами сила!

Тизер многосерийного фильма «Купол»