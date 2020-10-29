Калужские футболисты проведут благотворительный турнир, чтобы собрать деньги на лечение 2-летней девочки

Калужская футбольная общественность не осталась в стороне от беды, которая пришла в семью Алексея Полуянова. У его дочки диагностировали Саркому Юинга 3 стадии. Для лечения в Испании срочно нужна сумма 22 миллиона рублей. Восемь миллионов уже удалось собрать.

Алексей является воспитанником спортивной школы «Смена», всю свою жизнь играет в футбол. Становился многократным чемпионом города и области. Калужская футбольная лига решила организовать однодневный благотворительный турнир. Символично, что он пройдет 4 ноября, в день народного единства.

- Мы приглашаем всех любителей футбола принять участие в этом турнире. Предварительно планируем, что выступят 8-12 команд. Проведем групповой этап и плей-офф. Принять участие может любой желающий. Все взносы, собранные на турнире, будут направлены в помощь дочери Алексея Полуянова. В таких случаях футбольная общественность должна показать себя сплоченным коллективом.

- Мы обязаны помочь в тяжелую минуту нашему другу и товарищу, - сказал генеральный директор АНО «Калужская футбольная лига» Павел Мельников.

Благотворительный турнир пройдет в Калуге 4 ноября по адресу улица Московская, 215. Старт соревнований намечен на 10 утра.

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