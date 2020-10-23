В Калуге срочно собирают деньги на лечение двухлетней девочки

В Калуге объявлен срочный сбор денег на лечение Ульяны Полуяновой. Малышке только в декабре исполнится два года.

У ребенка диагностирована саркома Юинга. Диагноз подтвердили врачи в Москве. Однако в России с болезнью справиться не могут.

Лечение готовы начать в испанской Барселоне, однако это только на первом этапе стоит 228 478 евро - более 20 миллионов рублей.

- Только те, кто создал ребенка, могут в него поверить, - рассказывает мама Ульяны. - Поверить в то, что есть Надежда спасти, дать шанс быть здоровым и просто жить, играть с сверстниками, обнимать маму сильными ручками и улыбаться новому дню. Ульяне всего 2, а жизнь уже разделилась на до и после. […] Мы обычная семья из Калуги, рак не выбирает, мы максимально пытались собственными силами, теперь бюджет выходит из заработка мужа. И я прошу каждого из вас о помощи...

Реквизиты для помощи этой семье размещены на их странице в «Инстаграме».

Ранее мы также рассказывали, что в Калуге собирают деньги на лечение восьмимесячной Полины Савиновой.