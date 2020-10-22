В Калуге собирают деньги на лечение восьмимесячной девочки

Калужский благотворительный фонд помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе» на днях объявил о сборе средств на лечение восьмимесячной девочки Полины Савиновой из Калуги. У малышки эпилептическая энцефалопатия (Синдром Веста) в очень редкой генетической форме.

- Она все время спит, либо ее мучают судороги, - рассказывают в фонде. - Мама Кира объездила с ней уже, кажется, все медицинские центры и клиники России по этому профилю. Помочь пытались, многое испробовано, но увы.

Теперь девочку берет на лечение Институт Эпилепсии Текнон в испанской Барселоне, доктор Антонио Русси.

- Это светило эпилептологии, у него громадный опыт в лечении и исследовании таких состояний - 42 года, - подчеркивают в благотворительном фонде. - Но понятно, что заграница - это в переводе на рубли сумма немаленькая. Счет выставлен на 13.280,50 евро, значит требуется 1 миллион 250 тысяч рублей. У Полины есть шанс на улучшение. Нам надо только не пройти мимо.

По состоянию на 21 октября калужане уже собрали на лечение Полины Савиновой 785 703.55 рубля. Значит осталось менее 500 тысяч.

Реквизиты для помощи ребенку размещены на странице Татьяны Петровой – руководителя калужского благотворительного фонда помощи хосписам и тяжелобольным людям «Вместе».