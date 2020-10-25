В Калужской области 8806 человек вылечились от коронавируса

В Калужской области за последние сутки ещё 23 человека вылечились от коронавируса. Всего с начала эпидемии с инфекцией справились 8806 жителей нашего региона, сообщили KP40 в воскресенье, 25 октября, в федеральном оперативном штабе.

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 по-прежнему 79 калужан.

На данный момент известно о 11322 заболевших коронавирусом в Калужской области.

По всей России за последние сутки подтвердили COVID-19 у 16 710 человек. За весь период зафиксировано 1 513 877 случаев. Из них вылечились 1 138 522, скончался 26 050.