В Калужской области за сутки 103 человека заразились коронавирусом

За последние сутки в Калужской области подтвердили еще 103 случая заболевания коронавирусом. Общее количество зараженных достигло 11 220, сообщили KP40 в субботу, 24 октября, в федеральном оперативном штабе.

Еще 93 человек вылечились от COVID-19 в нашем регионе. Всего с болезнью справились 8 783 жителей Калужской области

Новых смертей не зафиксировано. В списке жертв по-прежнему 79 калужан.

По всей России за последние сутки выявили 16 521 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 497 167. Вылечились – 1 130 818, умерли – 25 821.