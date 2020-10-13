Калужский видеоролик победил на всероссийском фестивале-конкурсе «Диво России»

Фестиваль-конкурс проводится уже в седьмой раз. В этом году свои работы представило более 1000 участников со всей России. Финал конкурса состоялся 8-10 октября в Севастополе.

Калужская область участвовала в четырёх номинациях категории «Видеоролики», в трех из них завоевала призовые места.

Победителем в номинации «Презентации территорий» (регионы России) стал проект «Калужская область. Настоящие выходные». Трехминутный ролик рассказывает об интересных и насыщенных выходных, который провели в Калужской области две молодые пары.

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