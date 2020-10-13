В Калуге медикам вручили медали «За медицинскую доблесть»

Во вторник, 13 октября, губернатор Калужской области Владислав ШАПША вручил медицинским работникам Калужской области региональную награду - медаль «За медицинскую доблесть». Торжественная церемония прошла в Калуге.

Региональная награда учреждена для медицинских работников, проявивших мужество и самоотверженность при исполнении служебного долга в условиях, сопряженных с риском для жизни. Из рук главы региона её получили 25 представителей областных, районных и городских учреждений здравоохранения, активно участвующих в борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

- Вы первые, кто встретил болезнь, не зная, что это, как лечить людей и как правильно действовать, - отметил Шапша. - Пришла вторая волна. Болезнь не отступает. Но мы стали сильнее и увереннее, потому что прошли этот непростой путь, получили опыт, подготовились и сделали серьёзные выводы. Всё это благодаря вашей самоотверженной, ответственной, тяжёлой и доброй работе. Спасибо вам от всей души.

Церемония прошла в администрации губернатора.

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