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В калужских торговых центрах не нашли людей без масок

Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 08.10.2020 16:56 10 2669
В калужских торговых центрах не нашли людей без масок

В четверг, 8 октября, чиновники вместе с полицейскими и сотрудниками Роспотребнадзора проверили соблюдение масочного режима в калужских магазинах.

Проверяющие пришли в торговый центр на улице Кирова, два больших строительных магазина и гипермаркет на Правом берегу.

- Среди работников данных торговых объектов не было выявлено случаев несоблюдения масочного режима, - сообщает пресс-служба правительства. - Везде для удобства посетителей присутствует дистанционная разметка, а также дезинфицирующие средства. Среди покупателей также не было зафиксировано случая нарушения масочного режима. На входе охранники следят за его соблюдением. При отсутствии маски на лице они рекомендуют надеть ее или приобрести по минимальной цене. В некоторых торговых объектах при входе предоставляют маску бесплатно.

Проверки обещают проводить регулярно.

Напомним, 7 октября власти Калужской области предупредили предпринимателей, что за продавцов и покупателей без масок магазины могут закрыть.

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Дмитрий Ивьев , Фото: пресс-служба правительства Калужской области.
Опубликовано: 08.10.2020 16:56 10 2669
Тэги: коронавирус общество торговля статистика
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