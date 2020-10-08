В Калужской области 30 сотрудников скорой помощи заразились коронавирусом

Из 609 сотрудников «Регионального центра скорой медицинской помощи и медицины катастроф Калужской области» 30 заразились коронавирусом. В среду, 7 октября, на заседании городской думы Калуги об этом рассказала главный врач Центра Виктория КАРДАШ.

На дежурстве находится, как правило, 21-25 бригад, нагрузка на каждую бригаду составляет 18 вызовов в сутки. Выделены бригады для оказания помощи пациентам с коронавирусной инфекцией, сотрудники, оборудование и транспорт постоянно проходят санобработку.

- Фельдшерами Центр укомплектован практически полностью, серьёзной проблемой остаётся нехватка врачей и водителей, - отмечают в гордуме.

В ближайшее время ожидается переезд скорой помощи в новое здание на улице Максима Горького, в котором завершаются ремонтные работы и отделка.

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