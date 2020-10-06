В Калужской области спортсмены пропустят соревнования из-за коронавируса

Ближайшие две недели проведут на карантине учащиеся спортивного класса шестой городской общеобразовательной школы Обнинска. У одной из девочек при обследовании перед финалом Кубка России по плаванию обнаружили COVID-19.

- Как только мы получили положительный тест на коронавирус, сразу же обратились в Роспотребнадзор. Указали всех детей, которые могли контактировать с девушкой. Это две наших группы. Сейчас спортсмены находятся на самоизоляции. Надеюсь, с их здоровьем все будет хорошо, и они снова через две недели приступят к тренировкам, - рассказал KP40 во вторник, 6 октября, директор спортивной школы олимпийского резерва «Олимп» Станислав ЛОПУХОВ.

В связи с заражением ученицы шестой городской общеобразовательной школы Обнинска спортсмены пропустят несколько важных соревнований. Так, воспитанницы СШОР по волейболу Александра Савина не выступят на домашнем полуфинале первенства России среди девушек 2007-2008 годов рождения. Юноши этого же возраста не поедут в Ростов Великий.

Несколько пловцов из Обнинска уже пропустили финал Кубка России, который прошел в первом наукограде со 2 по 4 октября.