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Пловец из Обнинска выиграл две медали финала Кубка России

Николай Егоров , Фото: Алексей Савченко.
Опубликовано: 06.10.2020 11:41 0 93
Пловец из Обнинска выиграл две медали финала Кубка России

Финал Кубка России по плаванию прошёл в Обнинске на прошедших выходных. Соревнования стали первыми после коронавирусных каникул.

Лучшие российские пловцы в течение трех дней боролись за 34 комплекта медалей в спортивном комплексе «Олимп».

К сожалению, финал Кубка страны прошел без зрителей. А посмотреть было на кого. В Обнинск приехали лучшие российские спортсмены. Многие из них являются лидерами мирового плавания. Правда, по словам серебряного приза Олимпийских игр и директора спортивной школы «Олимп» Станислава ЛОПУХОВА, этот старт для большинства является рядовыми, пловцам и тренерам после длительной паузы необходимо было оценить свою спортивную форму.

Счастливой обнинская вода стала для Арины Сурковой из Новосибирской области. Спортсменка выиграла три «золота» и одно «серебро». У мужчин лучше всех выступили Кирилл Пригода из Санкт-Петербурга и Григорий Тарасевич, который в Обнинске представлял Татарстан.

Успехи сборной Калужской области на этот раз оказались скромными. Многие из наших пловцов просто не вышли на старт. Молодые спортсмены за медали бороться по определению не могли, поэтому надежда была только на заслуженного мастера спорта Михаила Вековищева.

Михаил Вековищев Калужская область плавание

Михаила Вековищев.

22-летний воспитанник обнинской школы «Олимп» выступил на домашнем финале Кубка России на четырех дистанциях. Михаил в итоге выиграл две медали. На дистанции 100 метров вольным стилем Вековищев финишировал с третьим временем. Стометровка баттерфляем принесла обнинскому пловцу «серебро».

Впереди у пловцов еще два важных старта в октябре. Уже на этой неделе в подмосковной Рузе пройдут первенство и чемпионат Центрального федерального округа. С 25 по 30 октября в Казани состоится чемпионат России. На этом турнире спортсмены смогут выполнить квалификационные нормативы «А» и «B» для участия в Олимпийских играх в Токио.

Николай Егоров , Фото: Алексей Савченко.
Опубликовано: 06.10.2020 11:41 0 93
Тэги: спорт плавание
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