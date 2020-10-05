В Калужской области за сутки 13 человек вылечились от коронавируса

За последние сутки в Калужской области ещё 13 человек вылечились от коронавируса. Всего с болезнью справились 7747 жителей региона, сообщили KP40 в понедельник, 5 октября, в федеральном оперативном штабе.
Новых смертей не зафиксировано. В списке умерших по-прежнему 74 калужанина.
На данный момент в Калужской области известно о 9519 случаях коронавируса. Новые данные региональный оперштаб опубликует сегодня чуть позже.
По всей России за последние сутки выявили 10 888 новых случаев коронавируса. За весь период - 1 225 889. Вылечились – 982 324, умерли – 21 475.
Официальная статистика на 5 октября 2020 года.
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