Советник губернатора Калужской области заразилась коронавирусом

Новый советник губернатора Калужской области Варвара Антохина, которая до недавнего времени занимала пост регионального министра природных ресурсов и экологии заболела коронавирусом. Об этом она сообщила своим подписчикам в социальной сети.
- Прошла тест на выявление коронавируса Covid 19. Результат поверг меня в шок. Результат оказался положительным, - написала Антохина в четверг, 1 октября. - Прохожу лечение дома под наблюдением врачей. Сейчас самое главное для меня - здоровье детей. Берегите близких и внимательно следите за своим состоянием.
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