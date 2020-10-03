В Калужской области за сутки 67 человек заразились коронавирусом

В субботу, 3 октября, в Калужской области подтверждены 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. За все время пандемии заболели уже 9443 человека.

Вылечился за сутки 21 житель региона. Всего в области с ковидом справились уже 7724 человека.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 в Калужской области 74 человека.

Лечение сейчас продолжают 1645 калужан:

Калуга – 498 (+16 к предыдущему дню),

Обнинск – 225 (+10),

Боровский район – 132 (0),

Людиновский район – 131 (+5),

Дзержинский район – 87 (0),

Козельский район – 84 (0),

Жуковский район – 76 (0),

Малоярославецкий район – 75 (+7),

Кировский район – 64 (+1),

Бабынинский район – 54 (+3),

Сухиничский район – 34 (+1),

Жиздринский район – 29 (0),

Перемышльский район – 22 (0),

Мещовский район – 20 (-1),

Думиничский район – 17 (+3),

Спас-Деменский район – 17 (0),

Юхновский район – 16 (0),

Ульяновский район – 12 (0),

Ферзиковский район – 11 (0),

Износковский район – 10 (0),

Тарусский район – 9 (0),

Барятинский район – 7 (0),

Медынский район – 7 (+1),

Хвастовичский район – 5 (0),

Мосальский район - 2 (0)

Куйбышевский район – 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 3 октября 2020 года.

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