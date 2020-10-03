В Калужской области за сутки 67 человек заразились коронавирусом

В субботу, 3 октября, в Калужской области подтверждены 67 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. За все время пандемии заболели уже 9443 человека.
Вылечился за сутки 21 житель региона. Всего в области с ковидом справились уже 7724 человека.
Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 в Калужской области 74 человека.
Лечение сейчас продолжают 1645 калужан:
- Калуга – 498 (+16 к предыдущему дню),
- Обнинск – 225 (+10),
- Боровский район – 132 (0),
- Людиновский район – 131 (+5),
- Дзержинский район – 87 (0),
- Козельский район – 84 (0),
- Жуковский район – 76 (0),
- Малоярославецкий район – 75 (+7),
- Кировский район – 64 (+1),
- Бабынинский район – 54 (+3),
- Сухиничский район – 34 (+1),
- Жиздринский район – 29 (0),
- Перемышльский район – 22 (0),
- Мещовский район – 20 (-1),
- Думиничский район – 17 (+3),
- Спас-Деменский район – 17 (0),
- Юхновский район – 16 (0),
- Ульяновский район – 12 (0),
- Ферзиковский район – 11 (0),
- Износковский район – 10 (0),
- Тарусский район – 9 (0),
- Барятинский район – 7 (0),
- Медынский район – 7 (+1),
- Хвастовичский район – 5 (0),
- Мосальский район - 2 (0)
- Куйбышевский район – 1 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 3 октября 2020 года.
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