Когда Калуга закроется на карантин из-за второй волны

Как мы уже писали в начале этой недели, в соседних с Калугой регионах, в частности московском, продлевают и ужесточают меры в связи с коронавирусом. Мы послали запрос в правительство Калужской области с просьбой рассказать, будут ли в нашем регионе вводить ограничения на посещение мест массового скопления людей – торговых центров, ресторанов, кинотеатров и т.п.

- Решение о приостановке деятельности предприятий торговли, общественного питания и сферы услуг может быть принято в соответствии с методическими рекомендациями Роспотребнадзора МР 3.1.0178-20 исходя из следующих основных критериев, - говорится в ответе, поступившем в редакцию. - Коэффициента распространения инфекции, вычисляемого как среднее количество людей, которых инфицирует один больной до его изоляции, наличие свободного коечного фонда для лечения больных COVID-19, показатель тестирования на 100 тысяч населения.

Также чиновники напомнили о необходимости соблюдения масочного режима и рассказали о проверках. Сотрудники правительства региона проводят проверки несколько раз в неделю.

- Если сотрудник предприятия торговли, общественного питания, бытовых услуг работает без маски, тогда размеры штрафов составляют: на граждан в размере от одной тысячи до тридцати тысяч рублей, на должностных лиц - от десяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от тридцати тысяч до пятидесяти тысяч рублей, на юридических лиц - от ста тысяч до трехсот тысяч рублей, - говорят в обладминистрации.