Москва, Брянск, Тула: соседи Калуги продлевают и ужесточают коронавирусные ограничения

Во вторник, 29 сентября, мэр Москвы Сергей Собянин ввел домашний режим для пожилых москвичей. Всем людям старше 65 лет наказано сидеть дома месяц – до 28 октября. А тем, кто работает, делать это удаленно.
Официальный документ последовал за неофициальной устной рекомендацией столичного градоначальника, которую он дал еще на выходных.
Ранее ограничения по массовым мероприятиям ввели в Брянске. Там перестали согласовывать проведение массовых мероприятий на свежем воздухе с участием детей и при числе участников более ста человек.
Правда, брянские власти объясняют это ухудшением погоды и ростом числа ОРВИ, но люди не верят и списывают все на коронавирус.
А вечером вторника, 29 сентября, пришли новости об ограничениях в Тульской области. Однако местные чиновники поспешили объяснить, что подписанный губернатором документ всего лишь продлевает действие нынешнего до 31 декабря. То есть по сути с этим указом для туляков ничего не меняется. Единственное – соблюдение масочного режима пообещали контролировать жестче и чаще.
Как в этих условиях поведут себя калужские власти, мы расскажем после того, как получим ответы наши вопросы. Соответствующий запрос уже им направлен.
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