В Калужской области за сутки 61 человек заразился коронавирусом

В четверг, 1 октября, в Калужской области подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. За все время пандемии заболели уже 9311 человек.
Вылечились за сутки 58 жителей региона. Всего в области с ковидом справились уже 7670 человек.
Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 в Калужской области 74 человека.
Лечение сейчас продолжают 1567 калужан:
- Калуга – 460 (+5 к предыдущему дню),
- Обнинск – 209 (+6),
- Боровский район – 132 (0),
- Людиновский район – 125 (-2),
- Дзержинский район – 88 (0),
- Козельский район – 82 (+2),
- Жуковский район – 74 (-1),
- Малоярославецкий район – 65 (0),
- Кировский район – 62 (-3),
- Бабынинский район – 51 (-3),
- Сухиничский район – 33 (+1),
- Жиздринский район – 30 (0),
- Перемышльский район – 22 (-1),
- Мещовский район – 21 (0),
- Спас-Деменский район – 17 (+1),
- Юхновский район – 17 (+2),
- Думиничский район – 14 (0),
- Ульяновский район – 14 (-1),
- Ферзиковский район – 11 (-1),
- Износковский район – 10 (-1),
- Тарусский район – 10 (0),
- Барятинский район – 8 (0),
- Медынский район – 5 (0),
- Хвастовичский район – 4 (0),
- Мосальский район - 2 (-1)
- Куйбышевский район – 1 (0).
Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 октября 2020 года.
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