В Калужской области за сутки 61 человек заразился коронавирусом

В четверг, 1 октября, в Калужской области подтвержден 61 новый случай заражения коронавирусом, сообщает региональный оперативный штаб. За все время пандемии заболели уже 9311 человек.

Вылечились за сутки 58 жителей региона. Всего в области с ковидом справились уже 7670 человек.

Новых смертей за последние сутки не зафиксировано. В списке жертв COVID-19 в Калужской области 74 человека.

Лечение сейчас продолжают 1567 калужан:

Калуга – 460 (+5 к предыдущему дню),

Обнинск – 209 (+6),

Боровский район – 132 (0),

Людиновский район – 125 (-2),

Дзержинский район – 88 (0),

Козельский район – 82 (+2),

Жуковский район – 74 (-1),

Малоярославецкий район – 65 (0),

Кировский район – 62 (-3),

Бабынинский район – 51 (-3),

Сухиничский район – 33 (+1),

Жиздринский район – 30 (0),

Перемышльский район – 22 (-1),

Мещовский район – 21 (0),

Спас-Деменский район – 17 (+1),

Юхновский район – 17 (+2),

Думиничский район – 14 (0),

Ульяновский район – 14 (-1),

Ферзиковский район – 11 (-1),

Износковский район – 10 (-1),

Тарусский район – 10 (0),

Барятинский район – 8 (0),

Медынский район – 5 (0),

Хвастовичский район – 4 (0),

Мосальский район - 2 (-1)

Куйбышевский район – 1 (0).

Официальная статистика по коронавирусу в Калужской области на 1 октября 2020 года.

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